Une nouvelle voix s'est jointe à la caravane des détracteurs de l'Algérie, bien qu'elle ne représente rien dans la classe politique française actuelle, elle bénéficie cependant d'un soutien croissant de plusieurs lobbies pour en faire un nom important sur la scène française.

Après avoir proposé de tuer tous les habitants de Gaza, lors de sa présence sur une chaîne d'information française, le fils de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, est revenu pour donner son avis sur la crise diplomatique qui secoue les relations algéro-françaises.

Dans une déclaration au quotidien Le Monde, jeudi dernier, il a déclaré :

«Si j’étais aux manettes et que l’Algérie arrêtait Sansal, je brûlerais l’ambassade, je stopperais tous les visas, j’augmenterais de 150% les tarifs douaniers».

Après que son père ait détruit la Libye, Louis Sarkozy a proposé de tuer les habitants de Gaza, et aujourd'hui, il veut brûler l'ambassade d'Algérie à Paris, apparemment la gestion par le meurtre et la violence est une marque déposée Sarkozy. Louis Sarkozy, le plus jeune fils de l'ancien-président français, a vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis, dont il est également citoyen, et est récemment revenu s'installer dans son pays d'origine pour entamer une carrière politique sur les traces de son père.

Au cours des dernières semaines, Louis Sarkozy a organisé plusieurs événements pour faire connaître ses idées en vue de lancer un parti, et a déclaré dans le portrait qui lui a été consacré par le Le Monde qu'il était un penseur conservateur et admirait les idées de Donald Trump.

Il a également jeté des fleurs à plusieurs reprises au régime sioniste, et ses déclarations sur la nécessité de tuer tous les habitants de Gaza ont créé une grande controverse, Une manière d'attirer l'attention du lobby sioniste enraciné en France.