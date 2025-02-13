الإطاحة بعصابة أحياء خطيرة في العاصمة

تمكن عناصر الدرك الوطني من الإطاحة بعصابة أحياء تتكون من 10 أشخاص، زرعت الرعب بزرالدة، الجزائر العاصمة، باستخدام الأسلحة البيضاء، إلى جانب متاجرتها بالمخدرات، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وعلى إثر معلومات مؤكدة وتتبع دقيق لعصابة أحياء خطيرة تضاعف نشاطها في الفترة الأخيرة، زرعت الرعب في أوساط السكان بأحد أحياء زرالدة باستخدام الأسلحة البيضاء والكلاب المدربة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي منيف مدعمين بأفراد من المفرزة الخاصة للتدخل بالمعالمة، من وضع حد لنشاط هذه العصابة مع توقيف عناصرها في حالة تلبس والبالغ عددهم 10 أشخاص، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية".

كما أسفرت العملية -يضيف البيان ذاته- عن "حجز كمية من المخدرات الصلبة، المؤثرات العقلية، أسلحة بيضاء، هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر".

وأشار البيان إلى أنه و"بعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق، عن جناية الحصول والحيازة والعرض وبيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة تكوين عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية من أجل فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر".