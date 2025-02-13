55 مليار دينار لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية

كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بأن القطاع باشر في تنفيذ برنامج وطني شامل، لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية، وتطوير الهياكل المرافقة لها.

وأضاف أنه تم تخصيص 55 مليار دينار، من ميزانية الدولة، تلبية للاحتياجات المعبر عنها من قبل الولاة، حيث شمل البرنامج حوالي 13 ألف ابتدائية على المستوى الوطني، كما أن نسبة تقدم الأشغال، بلغت 92 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير، من سنة 2024، وهو ما يعكس، حسبه، الالتزام الراسخ والقوي لتنفيذ هذا البرنامج في أجاله المحددة.

وتشمل الإعانات المقدمة، حسب الوزير، آلات وعتاد النقل والتدخل، لاسيما الحافلات المدرسية، من خلال توفير النقل المدرسي، والصيانة.

وفي هذا السياق، يضيف، قامت البلديات بتجنيد أكثر من 18 ألف حافلة، من الحظائر التابعة لها، إضافة إلى توفير حافلات مؤجرة لضمان تغطية شاملة، خلال الموسم الدراسي الجاري.

وتعزيزا لخدمات النقل المدرسي، يقول، تم تخصيص بعنوان السنة الدراسية الحالية، مبلغا قدره 06 مليارات دينار، من حساب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بغية التكفل بكافة نفقات صيانة وكراء حافلات النقل المدرسي، وهو ما يسهم حتما في ضمان توفير النقل المدرسي ويرتقي بجودة الخدمة واستمراريتها.