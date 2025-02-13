مشروع إنشاء الديوان الوطني للمطاعم المدرسية على مكتب الحكومة

كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، عن مشروع مرسوم تنفيذي، يتم إعداده، يتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.

وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعودي عمر، بأن المشروع، قيد الدراسة حاليا، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، طبقا للإجراءات المعمول بها، بعد أن تم إثراؤه من طرف الولاة، لفعالية مثلى أثناء تطبيقه.

وأضاف، في ذات السياق، بأن الهدف من وراء هذا المشروع هو توحيد مجهودات الدولة في مجال إطعام تلاميذ المدارس الابتدائية، وكذا دعم التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بهذه الخدمة.

كما يجدر التنويه، حسب الوزير مراد، إلى أن مشروع الديوان المزمع إنشاؤه، يعتبر "بديلا واعدا"، للسلطات العمومية، كونه سيعفي البلديات، لاسيما الفقيرة منها، من تأدية خدمة الإطعام المدرسي.

وسيتولى الديوان الوطني للمطاعم المدرسية، بذلك، تسيير المطاعم المدرسية ويكلف على وجه الخصوص بضمان توفير خدمة الإطعام المدرسي والسهر على صيانة المطاعم المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها، إضافة إلى وضع معايير موحدة في تسيير المطاعم المدرسية والسهر على التسيير التعاضدي للوسائل البشرية والمادية المرتبطة بالهياكل وخدمة الإطعام المدرسي.

وهو بهذه الصفة أيضا، سيسمح بتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بين مختلف تلاميذ المدارس وعبر كامل التراب الوطني.