طواف الجزائر: مايكيلي ميلكياس يفوز بالمرحلة السادسة

فاز الدراج الإريتيري مايكيلي ميلكياس بالمرحلة السادسة من طواف الجزائر الدولي للدراجات (2025)، التي جرت اليوم الجمعة بين مدينتي بوسعادة والجلفة على مسافة 115 كيلومترا.

وقطع مايكيلي ميلكياس المسافة في ظرف ساعتين، 41 دقيقة و41 ثانية، متقدماً على كل من الجزائري ياسين حمزة والكازاخستاني جيديش قلوري منتاش بنفس التوقيت.

عقب هذه المرحلة، واصل الجزائري ياسين حمزة تصدر الترتيب العام محتفظاً بالقميص الأصفر، إضافة إلى القميص الأخضر لأحسن متسابق في السرعة النهائية، والقميص الأحمر كأفضل دراج جزائري. من جانبه، نال الإريتيري مايكيلي ميلكياس القميص الأزرق الخاص بالفائز بمرحلة اليوم، إضافة إلى القميص الأبيض لأفضل دراج للآمال، بينما حافظ الإريتيري برهان هيبرون على القميص المنقط لأحسن دراج متسلق.

وأشرف والي الجلفة، جهيد موس، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية للولاية، نواب البرلمان، وعدد من المسؤولين الرياضيين على مراسم تتويج الفائزين في هذه المرحلة، وذلك بحضور نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، الأمين العام للاتحادية، مدير طواف الجزائر، مدير الشباب والرياضة، وجمهور غفير من عشاق رياضة الدراجات.

ومن المنتظر أن تجرى المرحلة السابعة من الطواف غداً السبت، حيث سينطلق الدراجون من مدينة الجلفة باتجاه الأغواط على مسافة 107.5 كيلومتر.

ويعد طواف الجزائر، المدرج في رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، محطة هامة لجمع النقاط استعداداً لبطولة العالم على الطريق لعام 2025، التي ستُقام لأول مرة في القارة الإفريقية، وتحديداً برواندا، ما يزيد من حدة المنافسة بين الدراجين الطامحين لتحقيق نتائج متميزة في هذه النسخة.