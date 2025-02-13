الجالية الجزائرية تقاضي ابن ساركوزي

أعلنت جمعية تهتم بالجالية الجزائرية في فرنسا، اليوم الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، ابن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي أدلى بتصريحات خطيرة ضد الجزائر.

وكتبت الجمعية المسماة "الاتحاد الجزائري" على حسابها بمنصة "إكس": "تهانينا للويس ساركوزي الذي يريد أن يسير على نهج والده: السجن. التحريض على الجرائم والجنح: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو".

وكشفت ذات الجمعية في منشور آخر أن المحامي نبيل بودي قدم شكوى للقصاء باسمها ضد لويس ساركوزي بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس، وهو ما أكده المحامي المذكور على حسابه في منصة "إكس" مضيفا: "نأمل أن يكون السيد روتايو (وزير الداخلية) مستجيبا مثلما حدث في قضية المؤثرين الجزائريين".

وكان لويس ساركوزي قد صرح ليومية "لوموند"، أمس الخميس: "لو كنت في الحكم وتم توقيف بوعلام صنصال لقمت بحرق السفارة وأوقف منح التأشيرات وأرفع التعريفات الجمركية بـ 150 بالمائة".