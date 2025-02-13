وجهة بن شيخة تتحدد

أعلن نادي مودرن سبورت المصري تعاقده مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن مدة العقد.

ويساعد المدرب السابق لشبيبة القبائل في مهامه كل من فريد زميتي ومدرب الحراس فريد بلملاط إضافة إلى المحضر البدني كمال بوجنان.

يذكر أن المدرب بن شيخة استقال من تدريب شبيبة القبائل مباشرة بعد تأهل فريقه على حساب ترجي قالمة في الدور الـ 32 من كاس الجزائر في 3 جانفي الماضي.

ويمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام 2010، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة أبرزها مع اتحاد الجزائر والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا.

كما حقق 3 ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع النادي الإفريقي وكأس السوبر الإفريقي مع نهضة بركان وكأس العرش مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي.