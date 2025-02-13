المجاهد الطيب سديرة في ذمة الله

انتقل مساء اليوم الجمعة إلى رحمة الله المجاهد الطيب سديرة الأمين الولائي لجمعية كبار معطوبي حرب التحرير وعضو جيش التحرير الوطني عن عمر ناهز 87 سنة.

الفقيد حسب ما أفاد به الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين لولاية سوق أهراس العربي اوذاينية من مواليد الفاتح من شهر جويلية سنة 1938 ببلدية الحضارة بسوق أهراس.

إلتحق المجاهد الراحل بالثورة التحريرية المجيدة سنة 1957 وشارك في عديد المعارك والهجومات، على مراكز المستعمر، في عديد المناطق، منها مركز المشري في اكتوبر 1957 وثكنتي الايد بلقاسم والحمري بالخضارة.

أصيب الفقيد في معركة هجوم على ثكنة الوارد فقد فيها ساقه ليتم نقله الى تونس لتلقي العلاج ليحول بعد ذلك الى يوغوسلافيا مع مجموعة من المجاهدين ليستقروا في مركز لمعطوبي الثورة الجزائرية حيث أكمل علاجه هناك ليعود إلى أرض الوطن في 19 مارس تاريخ وقف إطلاق النار .

ووري جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة المغرب بمقبرة بلدية سوق أهراس حسب ما تمت الإشارة إليه.