رئيس الجمهورية يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم السبت، إلى مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لترؤس الوفد الجزائري المشارك في القمة الـ38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وينطلق المؤتمر الإفريقي بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات إفريقية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة.

وسيكون جدول أعمال القمة الرئيسي انتخاب رئيس مفوضية جديد خلفا للتشادي، موسى فقي، إضافة إلى انتخاب نائب جديد خلفا للرواندية، مونيك نسانزاباغانوا، كما ستتطرق القمة إلى العديد من القضايا التي تهم القارة وشعوبها في مختلف المجالات.