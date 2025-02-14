محادثات عسكرية بين الجزائر والصين

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول شو شيويه تشيانغ.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، حضر هذا اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد الدرك الوطني وقائد الحرس الجمهوري بالنيابة، ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد العسكري الصيني. وأجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وألقى الفريق أول كلمة رحب في مستهلها برئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية والوفد المرافق له، واعتبر الزيارة "فرصة أخرى لتعميق التعاون المتميز بين جيشينا"، منوها بـ"الطابع التاريخي للعلاقات بين البلدين، حيث كانت جمهورية الصين الشعبية أول بلد غير عربي يعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية".

ووفق الفريق أول شنڨريحة، فإن "العلاقات الجزائرية - الصينية تعرف حاليا تقدما ملحوظا وزخما متزايدا في مختلف المجالات، لاسيما العسكري، وذلك على إثر تفعيل مختلف الميكانيزمات المحدثة لتعميق التعاون، بشكل يتوافق مع إرادة السلطات العليا لبلدينا في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الامتياز".

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ثقته في إمكانية الارتقاء بعلاقات التعاون العسكري إلى مداها المنشود، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

من جهته، عبر الفريق أول شو شيويه تشيانغ عن سعادته بزيارة الجزائر، مشيدا بمستوى التنسيق والتفاهم مع الطرف الجزائري بخصوص المواضيع التي تناولها اللقاء.

في ختام اللقاء، وقّع رئيس دائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.