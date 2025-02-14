رئيس الجمهورية يغادر أديس أبابا

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عائدا إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في أشغال القمة الـ38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وترأس رئيس الجمهورية، صباح اليوم السبت، بمقر الاتحاد الإفريقي، الوفد الجزائري المشارك في القمة. وكان الرئيس تبون قد ترأس، أمس الجمعة، القمة الـ34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بصفته رئيسا لهذه الآلية.

وخلال أشغال اليوم الأول من القمة السنوية للاتحاد الإفريقي، التي جرت اليوم السبت، تولى الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، الرئاسة الدورية للمنظمة لعام 2025. وسلمت المنظمة المكونة من 55 عضوا الرئاسة الدورية إلى الرئيس الأنغولي لمدة عام واحد.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها أنغولا الرئاسة، باعتبارها تشكل حلقة وصل بين إفريقيا الوسطى وإفريقيا الجنوبية. ويخلف جواو لورينسو رسميا الموريتاني محمد ولد الغزواني الذي انتهت ولايته.

وقال الرئيس الأنغولي إنه "مستعد لتحسين عمل الهيئة من أجل حل المشاكل المشتركة في مجالات الاقتصاد والسلام والأمن". وأضاف أنه سيعمل على "تحقيق الإنصاف لشعوب إفريقيا، وهو موضوع القمة".