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رياضة

غويري يبدع مع مرسيليا

15 فيفري 2025 ()
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تألق الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم السبت، مع ناديه أولمبيك مرسيليا في مواجهة نادي سانت ايتيان لحساب الجولة الـ 27 من البطولة الفرنسية على أرضية ملعب "فيلودروم" بمرسيليا.

وسجل غويري ثنائية في اللقاء وتسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه.

وسجل اللاعب السابق لنادي رين، الهدف الأول في الدقيقة 27 بتسديدة والثاني في الدقيقة الـ 60 بعد انفراده بالحارس.وانتهى اللقاء بفوز مرسيليا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف

ويكون الجزائري بهذا قد سجل هدفين وأبصم على 3 تمريرات حاسمة في 3 مباريات. للإشارة فإن غويري التحق بنادي جنوب فرنسا رفقة مواطنه إسماعيل بن ناصر خلال الميركاتو الشتوي.

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