رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم، إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية الـ 38 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما ترأس رئيس الجمهورية أشغال القمة الـ 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بصفته رئيسًا لهذه الآلية، حيث ناقش مع القادة الأفارقة آليات تعزيز الحوكمة والتنمية في القارة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز دور الجزائر في القضايا الإفريقية، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي، الأمني، والتكامل القاري.