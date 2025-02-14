لقاء تشاوري مع جمعية الأطباء في ألمانيا

شارك، كاتب الدولة، لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في لقاء تشاوري نظمته القنصلية الجزائرية العامة بفرانكفورت مع جمعية الأطباء الجزائريين في ألمانيا، الدكتور عبد الرحيم شنوف، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وحسب بيان للوزارة، فقد "تناول هذا اللقاء الذي خصص لموضوع" المقاولاتية الطبية بالجزائر" لمناقشة فرص الاستثمار الطبي في الجزائر وتباحث السبل والآليات المثلى لإشراك أفراد الجالية الوطنية بالخارج في المساعي الرامية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي". وفي كلمته، أكد كاتب الدولة "الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتشجيع جاليتنا لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن الأم وتدعيم المشاركة الفعلية للكفاءات الوطنية بالخارج في المسار التنموي للبلاد لاسيما في القطاعات الواعدة وعلى رأسها اقتصاد المعرفة." كما نوه، حسب ذات البيان، بـ "الدور المحوري لنخبنا وكفاءاتنا بالخارج للنهوض بالقطاع الصحي من خلال نقل تجاربهم الناجحة ومشاركة معارفهم وخبراتهم ومكتسباتهم في مشاريع التنمية الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية التي تسهر على تعزيزه".