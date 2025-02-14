تزايد حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في عدة ولايات

شهدت ولايات البيض، النعامة، وورقلة خلال الساعات الماضية عدة حالات تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، مما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات المحلية ،ففي ولاية البيض، تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20:40 بحي 820 مسكن في بلدية بوقطب، حيث تعرض ستة أشخاص لضيق في التنفس بسبب استنشاق الغاز المنبعث من سخان الماء، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى. وفي ولاية النعامة، سُجل حادث مماثل على الساعة 20:19 بحي 700 مسكن في بلدية المشرية، حيث أصيب شخصان بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز، وتم نقلهما إلى المرفق الصحي لتلقي الرعاية اللازمة ،كما شهدت ولاية ورقلة حادثًا آخر على الساعة 19:17 بحي بوزيد، حيث تعرض ثلاثة أشخاص لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ما أدى إلى ضيق في التنفس استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لنقلهم إلى المستشفى.