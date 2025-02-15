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توقيف 11 حراڤا بالطارف

16 فيفري 2025 ()

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تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتوقيف 11 شخصا.

وأفاد بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، بأن "فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، تمكنت، نهاية الأسبوع الفارط، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، مع توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (20 و35 سنة)، ينحدرون من ولايات الطارف، عنابة، سوق أهراس، أم البواقي وباتنة".

وأضاف البيان أن "هذه العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط قارب صيد بحري تقليدي الصنع، محرك قارب صيد بحري قوة 40 حصانا و200 لترا من مادة البنزين، بالإضافة إلى جهاز تحديد المواقع "GPS". وبعد الانتهاء من التحقيق معهم، أنجزت ضدهم ملفات قضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا".

 

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