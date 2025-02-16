غرداية: توقيف شخصين وحجز كمية من المهلوسات

تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية من توقيف شخصين وحجز كمية من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة، حسبما أفاد به بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط صادر اليوم الأحد.

وجاء في البيان أنه "في إطار الجهود المستمرة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، من تنفيذ عملية ناجحة أسفرت عن حجز 2264 قرصا مهلوسا، وضبط 487.5 غرام من الكيف المعالج".

وأضاف البيان، أنه تم "توقيف شخصين متورطين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة".