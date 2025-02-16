آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

غرداية: توقيف شخصين وحجز كمية من المهلوسات

16 فيفري 2025 ()

38serv

+ -

تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية من توقيف شخصين وحجز كمية من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة، حسبما أفاد به بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط صادر اليوم الأحد.

وجاء في البيان أنه "في إطار الجهود المستمرة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، من تنفيذ عملية ناجحة أسفرت عن حجز 2264 قرصا مهلوسا، وضبط 487.5 غرام من الكيف المعالج".

وأضاف البيان، أنه تم "توقيف شخصين متورطين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    فوز الجزائر بمنصب نائب الرئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي

    7487 قراءة
  • 3

    "الإفريقي" يناقش تجريم الاستعمار في القارة

    4317 قراءة
  • 4

    مواطنون في مواجهة تعقيدات النظام العقاري

    4298 قراءة
  • 5

    وزير السكن غير راض

    4217 قراءة