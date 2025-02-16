بيان هام يخص زارعي القوقعة السمعية

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، اليوم الأحد، في بيان له، عن إدراج تعديلات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية اقتناء، تجديد، وتصليح الملاحق الخارجية للمعينات السمعية (القوقعة السمعية) لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا، وذوي الحقوق، بما في ذلك الأرامل واليتامى القُصّر.

وأوضح بيان الصندوق أن "هذه التعديلات جاءت بعد جلسات تشاورية بين الصندوق وممثلي الجمعيات الوطنية والولائية الناشطة في مجال التكفل بزرع القوقعة وضعف السمع، إلى جانب الموردين الخواص، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التسهيلية، من بينها إعفاء معظم المكونات الخارجية من المراقبة الطبية القبلية والبعدية، باستثناء المكون الرئيسي (processer)، تعويض الملاحق عند انتزاعها اجتماعيا، بشرط أن يتم ذلك من الموردين الخواص المتعاقدين مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تصليح الجهاز خارج فترة الضمان في حال تعذر تعويضه، مع احترام آجال التجديد والتصليح، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى المؤسسات الصحية الوطنية المرجعية".

وبخصوص المكونات المشمولة بالتعويض، أكد البيان أن الصندوق يُغطي تكاليف تعويض المكونات الخارجية للمعينات السمعية بنسبة 100%، بغض النظر عن قيمتها الواردة في الفاتورة التقديرية، مع احتساب الضرائب.

وتابع البيان: "يتم التكفل بتعويض الملاحق الخارجية (AS24) على مستوى مراكز زرع القوقعة أو عبر الموردين الخواص، وفق فترات محددة". كما أكد الصندوق أنه يتم حاليا التكفل بـ10 ملاحق خارجية، مع إبقاء القائمة مفتوحة لإدراج مكونات إضافية مستقبلا.