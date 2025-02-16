وزارة التضامن توظف

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأحد، عن فتح مسابقة توظيف.

وأفادت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها على "الفايسبوك"، بأنه سيتم توظيف أربعة وثمانين (84) طبيبا عاما على أساس الشهادة، على مستوى الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، حسب التعيين المبين في الجدول المرفق أدناه.

وأضاف البيان أن المسابقة مفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: أن يكونوا من جنسية جزائرية، حاصلين على شهادة دكتوراه في الطب العام ومسجلين لدى الوكالات المحلية للتشغيل.

ويتم استدعاء المترشحين الموجهين من طرف الوكالات المحلية للتشغيل من قبل الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المختصة إقليميا، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمترشح، يحدد بموجبه تاريخ ومكان إجراء المسابقة، على أن يكونوا مصحوبين بملف الترشح الذي يتضمن هذه الوثائق:

طلب خطي للمشاركة في مسابقة التوظيف (يتضمن العنوان الشخصي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، شهادة ميلاد، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، صورتان شمسيتان، نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان (صدرية وعامة)، شهادة إقامة، شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين، الترخيص بالمشاركة مع الالتزام بالاستقالة في حالة نجاح المترشحين.

وهذا الإعلان صالح لمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ صدوره في الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حسب البيان.