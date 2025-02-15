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رياضة

الاتحادية التونسية تدين تعرض اللاعب المجبري للعنصرية في إنجلترا

16 فيفري 2025 ()

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عبرت الاتحادية التونسية لكرة القدم عن قلقها الشديد تجاه الحادثة العنصرية التي تعرض لها لاعب المنتخب التونسي حنبعل المجبري مساء أمس أثناء مشاركته في مباراة فريقه، نادي برنلي، ضد فريق بريستون نورث إند.

وأكد بيان للاتحادية التونسية لكرة القدم، أنها " تدين بشدة مثل هذه التصرفات العنصرية، وتؤكد دعمها الكامل والمطلق لابنها حنبعل المجبري في مواجهة هذا التعدي المؤسف".

ودعت الاتحادية التونسية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة العنصرية في الرياضة وتطبيق أقسى العقوبات على من يساهم في نشر هذا السلوك غير المقبول.

وطالبت الاتحادية، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وإدارة نادي برنلي، اتخاذ موقف بشأن "عدم الصمت إزاء هذا الانتهاك الخطير ودعم اللاعب حنبعل والوقوف إلى جانبه".

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