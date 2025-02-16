انقطاع وتذبذب توزيع المياه بعدة بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن برمجة أشغال تحويل مسار ثلاث قنوات رئيسية على مستوى تسالة المرجة، وذلك في إطار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 67، والذي تشرف عليه مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر.

وأوضحت الشركة أن هذه الأشغال ستتم يومي الإثنين 17 فيفري والثلاثاء 18 فيفري 2025، مما سيتسبب في انقطاع برنامج التوزيع على مستوى عدة بلديات، وهي: الدويرة، الرحمانية، أولاد فايت، السويدانية، العاشور، درارية، السحاولة (جزئيًا)، بوشاوي (الشراڨة) وعين الله (دالي إبراهيم).

كما سيشهد التوزيع تذبذبات على مستوى بابا حسن، الخرايسية، وتسالة المرجة.

وطمأنت "سيال" زبائنها بأن برنامج التوزيع المعتاد سيعود تدريجياً ابتداءً من يوم الأربعاء 19 فيفري 2025، بعد انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.