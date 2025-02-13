دراسة لرفع سقف القرض المصغر استجابة لمتطلبات السوق

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سعاد بن جميل، خلال زيارتها إلى ولاية سطيف اليوم الأحد، عن مناقشة إمكانية رفع سقف القرض المصغر، بهدف تكييفه مع الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المشاريع.

وأوضحت بن جميل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوكالة تعتزم تقديم ملف مراجعة سقف القرض المصغر إلى السلطات العليا، من أجل السماح بمنح قروض تفوق المليون دينار جزائري المعتمد حاليًا. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين آليات دعم المشاريع المصغرة ومواكبة تطورات السوق.

كما شددت المسؤولة على أهمية تعزيز التكوين في مجال التسويق الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوكالة تعمل على تحديث منصتها الإلكترونية، لتمكين المستفيدين من الترويج لمنتجاتهم على المستوى الوطني، مع إمكانية التوسع نحو التصدير مستقبلاً.

وفي إطار استراتيجية 2025، أكدت بن جميل أن الوكالة ستعتمد مخطط عمل يركز على قطاعات الفلاحة، تربية المائيات، والصناعة التقليدية، مع الحفاظ على الموروث الثقافي، بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة.

وخلال جولتها الميدانية، قامت المديرة العامة بمعاينة عدد من المشاريع الممولة في إطار القرض المصغر ببلديتي عين آزال وسطيف، كما أشرفت على إطلاق دورة تكوينية لفائدة 20 مستفيدًا، وعقدت اجتماعًا مع إطارات الفرع الولائي للوكالة، لمتابعة سير مختلف المشاريع والتأكد من مدى استجابتها لأهداف التنمية المحلية.