المنتخب الوطني للسيدات يغادر إلى جوبا لملاقاة جنوب السودان

يغادر المنتخب الوطني للسيدات، سهرة اليوم الأحد 16 فيفري 2025، إلى العاصمة جوبا لملاقاة جنوب السودان يوم الأربعاء 19 فيفري (15:00 بتوقيت الجزائر)، في إطار ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2026، حسبما أعلنت الفدرالية الجزائرية لكرة القدم في بيان على موقعها الرسمي.

وأضاف المصدر أن الناخب الوطني، فريد بن ستيتي، استدعى 26 لاعبة للمشاركة في هذه المواجهة.

وختم البيان أنه من المقرر أن تعود سيدات الخضر إلى أرض الوطن يوم 21 فيفري، تحسبا لخوض لقاء العودة المبرمج يوم الثلاثاء 25 فيفري على الساعة 19:00 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.