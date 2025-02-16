الشلف: الإطاحة بشبكة تزور الأختام والوثائق الإدارية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لأمن ولاية الشلف حسب بيان لها صادر اليوم الأحد، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة، أفرادها مختصون في تقليد أختام الدولة، وتزوير الوثائق الإدارية، وتوقف 11 شخصا، وتسترجع 194 ختما مقلدا لعديد الهيئات، والمؤسسات العمومية، والخاصة.

وجاءت هاته العملية التي عالجتها فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، على إثر رصد نشاط مشبوه للمشتبه فيهم في تقليد الأختام، وتزوير المحررات، والوثائق الإدارية والشهادات لإدراجها ضمن ملفات إدارية مختلفة.

حيث أفضت التحريات، والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة، إلى تحديد هوية المدبر الرئيسي للشبكة مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 57 سنة.

وتم توقيفه بمسكنه بولاية الشلف، وضبط وحجز داخل مسكنه معدات، وأغراض كان يستعملها في نشاطه الإجرامي المتمثل في صناعة تقليدية للأختام، وتزوير الوثائق، ومبلغ مالي يقدر بـ 49 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى ملفات إدارية وشهادات مزورة.

وقد توج التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، بتحديد وتوقيف 10 أشخاص آخرين، من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 25 و 52 سنة، وشل نشاطهم الذي كان يمتد إلى خارج الوطن، المتمثل في اعتمادهم على تزوير وثائق رسمية تصدرها مؤسسات، وإدارات عمومية، ومصرفية، وختمها بواسطة أختام مقلدة، في ملفات مختلفة على غرار ملفات طلب التأشيرات.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف للمتابعة القضائية.