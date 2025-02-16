رؤية جديدة لتكوين إطارات الشباب

أعلن وزير الشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الإثنين، عن تأسيس لجنة وطنية للإصلاح البيداغوجي، تعمل على صياغة رؤية جديدة لمعاهد تكوين إطارات الشباب، بما يتوافق مع تطورات القطاع واحتياجاته.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن المسؤول الأول عن قطاع الشباب، ترأس، صبيحة اليوم، اجتماعا مع مديري المعاهد الوطنية لتكوين إطارات الشباب تحت الوصاية، "حيث كان هذا اللقاء فرصة ومناسبة للتأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، في تطوير التكوين والارتقاء به إلى مستويات أفضل".

وبعد استماعه لانشغالات واقتراحات مديري معاهد التكوين، أعلن حيداوي "عن تأسيس لجنة وطنية للإصلاح البيداغوجي للقطاع، مهمتها تشخيص منظومة التكوين الخاصة في هذه المعاهد، على أن تجتمع نهاية الأسبوع الجاري في إحدى المؤسسات الشبابية التابعة للقطاع، وتُسلّم وثيقتها يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير".

وطالب الوزير - يضيف البيان - "بجمع كل البيانات المتعلقة بمنظومة التكوين الخاصة بالقطاع، بما يشمل عدد المتكونين، التخصصات المتوفرة والمرافق والتجهيزات المتاحة"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومات ستشكل قاعدة لمراجعة الإنجازات وتقييم الأداء وتحديد الأولويات المستقبلية للمعاهد، وخاصة في شقها التربوي والبيداغوجي".

في ختام اللقاء، أكد حيداوي، على ضرورة تكوين جيل جديد من الإطارات يتمتع بالكفاءات والمهارات المطلوبة، "بداية بمراجعة محتوى البرامج والمناهج البيداغوجية من أجل مطابقتها مع التطورات والتقنيات الحديثة، وفتح التكوين في مهن وتخصصات جديدة تتماشى مع تطورات قطاع الشباب واحتياجاته"، مشيرا إلى "التزامه الشخصي بمتابعة كل الملفات والقضايا المطروحة لضمان تحسين جودة التكوين في هذه المعاهد".