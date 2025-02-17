تعاون جزائري - موريتاني في مجال التعليم العالي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، نظيره من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يعقوب ولد أمين، والوفد المرافق له، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وحسب البيان، فقد وقّع الجانبان، خلال هذه الزيارة، التي احتضنها مقر الوزارة ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، على البرنامج التنفيذي 2025 - 2026 -2027 للتعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وخُصص اللقاء لبحث سبل تعزيز الشراكات العلمية، بين المؤسسات الأكاديمية والجامعات الجزائرية والموريتانية، بما يسهم في تعزيز الحركية الجامعية للبلدين من جهة، وتوطيد مستوى العلاقات، من جهة أخرى.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدولة موريتانيا، يعقوب ولد أمين، قد استقبل، أمس الأحد، من قبل عميد جامع الجزائر، محمد المأمون القاسمي الحسني. وتستمر زيارته للجزائر لمدة يومين، بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.