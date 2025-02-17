وهران.. حريق بسوق الجملة للخضر والفواكه

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه، الواقع في محور بلدية الكرمة، التابعة إقليميا لدائرة السانيا بوهران، حالة استنفار قصوى نتيجة اندلاع حريق مفاجئ، في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الإثنين، الأمر الذي استدعى توجيه نداءات استغاثة مستعجلة انتهت بتدخل مصالح الحماية المدنية، التي نجح أعوانها في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد رقعة الحريق، وذلك بعد ساعة كاملة استغرقتها عمليات الإطفاء. وقد تنقل والي وهران، سمير شيباني، إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار التي خلفها هذا الحريق ومتابعة مدى آثاره، خاصة وأن هذا الفضاء يموّن كامل المنطقة بالخضر والفواكه، وذلك تفاديا لأي اختلالات في تموين المواطنين بما يحتاجونه من هذه المواد الأساسية.

كما فتحت المصالح الأمنية، التي تنقلت هي الأخرى إلى عين المكان، وعمدت إلى تنظيم حركة المرور التي شهدت بعض العرقلة، نتيجة موقع السوق المتاخم للطريق السيار شرق - غرب، المعروف بكثرة استعماله، تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث والأسباب التي كانت وراء وقوعه. وحسب المكلف بالإعلام، على مستوى مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحريق الذي لم يخلف لحسن الحظ أية خسائر بشرية، تطلب تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هائلة للسيطرة عليه في ظرف زمني قياسي، تمثلت أساسا في 150 عونا من مختلف الرتب، فضلا عن 17 شاحنة تدخل من مختلف الأنواع، وثلاثة سلالم ميكانيكية وثلاث سيارات إسعاف.