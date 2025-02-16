الشركات اليابانية مهتمة بالاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، وفدا من منظمة التجارة الخارجية اليابانية، جيترو (JETRO)، برئاسة أكيهيكو آكي تامورا، المدير العام لجيترو أوروبا، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وحسب البيان، فقد ناقش "الطرفان خلال اللقاء العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مؤكدين على أهمية تعزيز هذا التعاون وتوسيع آفاقه، عبر استكشاف الفرص المتاحة في هذه القطاعات".

كما قدم عرقاب نظرة شاملة حول قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، مستعرضا الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع، والذي يشمل الأطر القانونية والتنظيمية الجديدة في مجال المحروقات والمناجم.

وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذه المجالات. وأضاف البيان أن الوزير أبرز الفرص الكبيرة للتعاون بين الشركات الجزائرية واليابانية في قطاع النفط والغاز، خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها، والبتروكيمياء، والرقمنة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية.

كما عرض الفرص المتاحة في إنتاج، نقل وتحويل الكهرباء. وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا على الإمكانيات الكبيرة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، الذي يُعتبر من أولويات الجزائر على المدى القصير والمتوسط. كما تم التطرق إلى الصناعة المحلية للمعدات في هذا المجال.

وفيما يتعلق بقطاع المناجم، يضيف البيان، فقد شدد عرقاب على ضرورة تطوير الموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر، ودعا الشركات اليابانية للاستثمار في هذا القطاع، خاصة الحديد والفوسفات والزنك والمعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، مؤكدا على أهمية نقل المعرفة والتكوين في مجالات البحث والاستكشاف وتثمين الثروات المنجمية.

وحسب المصدر ذاته، فقد أعرب الوفد الياباني، برئاسة أكيهيكو آكي تامورا، عن ارتياحهم لجودة العلاقات الثنائية، مؤكدين على اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر بفضل المناخ الاستثماري الملائم، إذ تم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات مع سوناطراك وسونلغاز لتعميق التشاورات والمحادثات حول مشاريع ملموسة، تهدف إلى تفعيل الفرص المتاحة وتنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة متبادلة.