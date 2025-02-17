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عطاف في زيارة رسمية إلى موزمبيق

17 فيفري 2025 ()
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حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بمابوتو، في زيارة رسمية إلى جمهورية موزمبيق.

وجاء في بيان الخارجية أنه "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اليوم الإثنين، بمابوتو، في زيارة رسمية إلى جمهورية موزمبيق الشقيقة.

وأوضح البيان "بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المُشتركة الرامية إلى إضفاء المزيد من الزخم والحركية على علاقات الصداقة والتضامن التاريخية بين الجزائر وموزمبيق".

ومن المنتظر أن يُستقبل الوزير أحمد عطاف، خلال تواجده بمابوتو، من قبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو. كما سيعقد جلسة عمل مع نظيرته الموزمبيقية ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس.

 

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