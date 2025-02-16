تم تأجيل مباراة نادي بارادو - مولودية الجزائر التي كانت مقررة يوم الخميس 20 فيفري بالملعب الأولمبي 5 جويلية لحساب الجولة الـ17 لبطولة الرابطة الأولى، إلى يوم الأحد 23 فيفري في نفس الملعب، حسبما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الإثنين في بيان لها.

وأوضحت الهيئة المسيرة للمنافسة في موقعها الرسمي أن "هذا التغيير سيترتب عنه تعديلا في رزنامة الجولة الـ 18 والذي ستنشره لاحقا".

وتتصدر مولودية الجزائر -التي أقصيت أمسية الأحد في الدور السادس عشر لكأس الجزائر أمام شباب بلوزداد (1-0)-، ترتيب بطولة الرابطة الأولى برصيد 31 نقطةـ بفارق نقطتين عن الملاحق شباب بلوزداد.

من جهته يحتل نادي بارادو، المرتبة السادسة رفقة جمعية الشلف بـ 23 نقطة لكل واحد.

وتقام الجولة الـ17 غدا الثلاثاء، بإجراء ثلاث مقابلات: اتحاد خنشلة - شبيبة الساورة، شباب قسنطينة- جمعية الشلف واتحاد الجزائر- نجم مقرة وتتواصل يومي الأربعاء والخميس.