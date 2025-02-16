تسجيل مشروع "هيونداي" رسميا

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 700 مشروع استثماري خلال السنة الجارية 2025، بقيمة مالية تفوق 889 مليار دج، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، مديرها العام، عمر ركاش.

وأوضح ركاش في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء نظمته الوكالة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حول "المناطق الاقتصادية الخاصة كآلية لجذب الاستثمارات في الجزائر"، أن "عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 15 فبراير الجاري بلغ 743 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 889 مليار دج".

وستسمح هذه المشاريع بإنشاء ما يقارب 21 ألفا و900 منصب عمل، حسب التزامات أصحابها، يضيف المدير العام، مشيرا إلى أنه من بين إجمالي هذه المشاريع تم تسجيل 11 مشروعا مرتبطا بالأجانب (منها ثلاث مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة وثماني مشاريع بالشراكة مع مستثمرين جزائريين).

ويوجد من بين هذه المشاريع، مشروع استثماري عماني يهدف لصناعة السيارات تحت العلامة الكورية الجنوبية "هيونداي".

وأرجع ركاش هذه الحصيلة "الإيجابية" إلى مناخ الأعمال الذي يشهد "زخما" في السنوات الثلاث الأخيرة، يعكسه "المسار التصاعدي للاستثمارات النوعية والخلاقة للثروة ومناصب الشغل في مختلف ولايات البلاد".