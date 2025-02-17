برنامج تربوي تكميلي لفائدة تلاميذ المدارس

تعكف وزارتا التربية الوطنية والشباب على صياغة مذكرة تفاهم لإعداد برنامج تدريبي تكميلي ذو بعد تربوي ومعرفي، يهدف إلى تعزيز التأهيل المعرفي وتنمية المهارات الحياتية والقيادية للأطفال والمراهقين.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة التربية، فإن الوزير محمد صغير سعداوي، قد ترأس أمس الإثنين، بمعية وزير الشباب، مصطفى حيداوي، اجتماعا حضره إطارات من الوزارتين، لمناقشة مسودة مذكرة التفاهم الثنائية وذلك "تأكيدا على الدور المحوري الذي تضطلع به كلٌّ من وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب في إرساء سياسة تربوية ناجعة تستجيب لمُتطلبات التنمية الشاملة وتُعَزِز قدرات الأجيال الصاعدة في مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات".

وفي هذا السياق، أكّد وزير التربية الوطنية، أن القطاعين بادرا بتصميم برنامج تربوي معرفي تدريبي تكميلي يرتكز على التأهيل المعرفي وتنمية المهارات الحياتية القيادية وكذا المهارات المعرفية، للأطفال والمراهقين، ويعتبر تجسيدا لرؤية طموحة ذات أبعاد استراتيجية تربوية معرفية شاملة لبناء جيل واعٍ ومتمكن، قادر على التأقلم مع التحولات الجيو-استراتيجية ومُواجهة التحديات بثقة وكفاءة.

وأشار سعداوي، إلى أن "هذا البرنامج يأتي كاستجابة استراتيجية للاحتياجات المتزايدة لضرورة تأطير الأطفال والمراهقين، وحمايتهم من مختلف المخاطر، عبر استثمار أوقات العطل والفراغ في أنشطة هادفة تعزز التفكير والإبـــــداع، تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إعـــــــداد جيل متميز متشبّع بالقيم الوطنية المستمدة من الهوية الدينية والتاريخية وقادر على قيادة التغيير والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع."

وتهدف هذه الشراكة بين القطاعين – يضيف البيان - إلى توفير وضمان أفضل الظروف لتحقيق الأهداف التالية:

1- تنظيم مخيمات صيفية وفصلية لفائدة التلاميذ المتفوقين.

2- تنظيم أنشطة وضمان هيكلة التلاميذ في نوادي شبانية عامة ومتخصّصة،

3- إقامة رحلات ومخيمات ذات جودة لفائدة تلاميذ الجنوب والهضاب العليا.