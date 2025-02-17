قبيل رمضان .. خرجات ميدانية لمحاربة الندرة والمضاربة

باشرت وحدات الدرك الوطني، عبر كامل ربوع الوطن، خرجات ميدانية لمحاربة الندرة والمضاربة في المواد الغذائية، وكذا حماية المستهلك والحفاظ على صحته، وذلك تحسبا لشهر رمضان المبارك، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أنه "بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم، وضمانا لوفرة المواد واسعة الاستهلاك، إضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وكذا الصحة العمومية، من خلال احترام التجار للقوانين والأنظمة سارية المفعول، باشرت وحدات الدرك الوطني، عبر كامل ربوع الوطن، خرجات ميدانية للوقوف على العملية".

وأضاف البيان أن الخرجات تتم "بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين، لاسيما مديريات التجارة من أجل الوقوف على مدى التقيد والالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة مع التحسيس والتوجيه اللازم للتجار".