ڤوجيل يوقع على سجل التعازي بسفارة ناميبيا

وقّع رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، اليوم الثلاثاء، على سجل التعازي، إثر وفاة سام نوجوما، الأب المؤسس والرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا.

وجاء في بيان المجلس: "بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقّع بمقر سفارة جمهورية ناميبيا بالجزائر رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، على سجل التعازي، إثر وفاة السيد سام نوجوما، الأب المؤسس والرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا الشقيقة". وأضاف البيان: "على إثر هذا المصاب الجلل، نقل رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، باسم السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري، أخلص عبارات التعازي والمواساة والتضامن لعائلة الراحل وكافة الشعب الناميبي الشقيق".