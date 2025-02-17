حمزة عماري يتوج بطواف الجزائر 2025

أحرز الدراج الجزائري، حمزة عماري، (مدار بروسيكلينغ تيم) لقب طواف الجزائر للدراجات 2025، بعد المرحلة العاشرة والأخيرة التي جرت اليوم الثلاثاء بين مدينتي ورڤلة وحاسي مسعود، على مسافة 83,5 كلم.

وفي الترتيب العام النهائي لطواف الجزائر 2025، احتل عماري المركز الأول في ظرف 32 سا 54 د 33 ثا، متقدما على البلجيكي روتجار فوتار (32 سا 54 د 44 ثا)، بينما جاء الجزائري يوسف رقيقي (مدار بروسيكلينغ تيم) في المركز الثالث بتوقيت قدره 32 سا 54د 50 ثا.

وعادت المرحلة العاشرة للطواف ما بين مدينتي ورڤلة وحاسي مسعود للجزائري حمزة ياسين الذي قطع خط الوصول في زمن 2 سا 01 د 42 ثا، متقدما على كل من قيديش يفجيني (الصين غلوري مانتاش) وماكيلي ميلكساس (الفريق الوطني الأريتيري) اللذين دخلا في نفس التوقيت.

عقب المرحلة العاشرة والأخيرة لطواف الجزائر 2025، يفوز حمزة عماري بالقميص الأصفر، فيما حصل حمزة ياسين على القميص الأخضر (لأحسن دراج بالسرعة النهائية) والقميص الأحمر الخاص بأحسن دراج جزائري.

من جهته، نال كل من الجزائري يوسف رقيقي القميص المنقط الخاص بأحسن متسلق، ومواطنه أسامة ميموني (منتخب التطوير) قميص أحسن دراج لصنف الآمال (أقل من 23 سنة). أما الإيطالي لوكاس (تقنية إيناميليا) فنال القميص البرتقالي لأحسن مقاوم.