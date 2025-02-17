عطاف يستقبل من قبل رئيس جمهورية موزمبيق

استُقبِل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمابوتو، من قبل رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد الشقيق.

وخلال هذا اللقاء، نقل الوزير أحمد عطاف للرئيس دانيال فرانسيسكو شابو تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجدد له تهانيه الخالصة بمُناسبة توليه رئاسة بلاده وتمنياته له بالتوفيق والسداد في الاضطلاع بمهامه السامية.

كما أكّد وزير الدولة لرئيس موزمبيق تطلع الرئيس عبد المجيد تبون للعمل سويا معه بُغية إضفاء المزيد من الزخم على علاقات الصداقة والتضامن التاريخية بين البلدين، بما يكفل السمو بالتعاون الثنائي إلى أسمى الآفاق المُتاحة.

وقد سمح اللقاء بتناول مُختلف أبعاد ومحاور العلاقات المُتميزة بين الجزائر وموزمبيق وبحث سُبل الحفاظ على الحركية الإيجابية التي تشهدها، تماشيا مع الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين في توطيد التعاون الثنائي في شتى الميادين وتعزيز التنسيق البيني على مُختلف الأصعدة.