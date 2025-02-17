ربيقة يعلن عن إنجاز سلسلة أفلام ثورية لتعزيز الذاكرة الوطنية

أشرف، اليوم، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، على مراسم إبرام اتفاقية تعاون بين مديرية المجاهدين لولاية قسنطينة، مع جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، في خطوة لتعزيز الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الشابة.

وتهدف هذه الاتفاقية المبرمة على هامش زيارة وزير المجاهدين لعاصمة الشرق، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك بين الطرفين من أجل صون الذاكرة التاريخية وتعزيز قيم المواطنة لدى الناشئة، بالإضافة إلى تبليغ رسالة الشهداء إلى الأجيال الصاعدة وترسيخ مفاهيم الوعي التاريخي والثقافي لدى كافة أفراد المجتمع.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتولى قطاع المجاهدين وذوي الحقوق بولاية قسنطينة وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية مسؤولية التنسيق المشترك في المجال التاريخي للمحافظة على ذاكرة الأمة، من خلال تنظيم نشاطات علمية تاريخية مشتركة، كإحياء ذكريات رموز الثورة التحريرية والمقاومة الشعبية، وتخليد مختلف الأيام والأعياد الوطنية.

وجاء ضمن الاتفاقية التي ستسري لمدة 5 سنوات، إنشاء جائزة لأحسن بحث في تاريخ الوطن والذاكرة.

من جهة أخرى أعلن الوزير، في كلمته التي ألقاها، خلال افتتاح الندوة العلمية التي جرت بالجامعة الإسلامية، والمنعقدة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 36 ليوم الشهيد، عن عزم قطاعه إنجاز سلسلة من أفلام الثورة من خلال برنامج مسطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية مما يكرس الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية للذاكرة الوطنية وتبليغ رسالة الشهداء الأبرار وبالنظر لما لهذه الأعمال من دور في نقل التجربة النظرية للشعب الجزائري وترسيخ قيم ثورة نوفمبر المجيدة وتلقين مبادئها للأجيال الصاعدة.

وأكد المتحدث أن إنجاز الفيلم السينمائي التاريخي حول ابن الجزائر البار زيغود يوسف المناضل والذي تم عرضه مساء أمس بفضاء السينما بقاعة أحمد باي، ستتبعه سلسلة من العروض على المستوى الوطني خلال الأيام القادمة.