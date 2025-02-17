تنسيق متواصل بين "الفاف" ووالي تيزي وزو

استقبل والي ولاية تيزي وزو، أبوبكر الصديق بوستة، اليوم وفدًا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقوده نذير بوزناد، أمين عام الفاف، وذلك في إطار التحضيرات للمباراة المرتقبة التي سيخوضها المنتخب الوطني الجزائري ضد الموزمبيق يوم 25مارس المقبل، بملعب حسين آيت أحمد.

وتفقد الوفد مختلف المرافق التي يضمها ملعب حسين آيت أحمد فنادق لالة خديجة وبالوا، بهدف توفير أفضل الظروف لاستقبال المنتخب الوطني تحسبا لهذه المباراة التاريخية، باعتبارها المرة الثانية التي سيلعب فيها المنتخب الوطني الجزائري بمعلب المجاهد المتوفي حسين آيت أحمد بولاية تيزي وزو.