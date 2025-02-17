توقيع عدة عقود شراكة لتصدير منتوجات جزائرية نحو السعودية وموريتانيا

تم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على عدة عقود تعاون وشراكة بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من السعودية وموريتانيا، بهدف تصدير منتوجات جزائرية متنوعة نحو هذين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، بإشراف كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، وزير النقل، السعيد سعيود، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف التجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، بالإضافة إلى سفير الجزائر بموريتانيا، أمين عبد الرحمن سايد، سفير موريتانيا بالجزائر، سيدي محمد ولد الشيخ، وسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر لبصيري.

وشملت العملية التوقيع على تسعة عقود بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وموريتانيين، تتعلق أساسا بتصدير المنتوجات الفلاحية، مواد البناء، الأجهزة الكهرومنزلية، مواد التنظيف والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى مواد صيدلانية وشبه صيدلانية.

كما تم توقيع عقد لتصدير منتوجات فلاحية جزائرية نحو المملكة العربية السعودية، التي ستكون وجهة للمزيد من البضائع الجزائرية، وذلك بعد فتح خط جوي جديد للتصدير نحوها.

وفي هذا الإطار، أعطى الوزراء والوفد المرافق لهم، على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، إشارة تصدير أول شحنة لمنتوجات فلاحية موجهة إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إعطاء إشارة انطلاق بضائع موجهة للتصدير إلى مونتريال بكندا.

وبالمناسبة، أكد بوخاري، في كلمة له، أن التوقيع على هذه العقود وإقرار جملة من التسهيلات لفائدة المصدرين يدخل ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع الاقتصاد والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية 536 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، فيما بلغت مع موريتانيا حوالي 135 مليون دولار خلال نفس الفترة، يضيف الوزير، الذي اعتبر أن هذه الأرقام "لا تعكس بتاتا القدرات البشرية والمادية لهذه البلدان"، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى "الانخراط بقوة" في مسعى الرفع من حجم المبادلات التجارية.

من جهته، أشار السفير السعودي، في تصريح صحفي، إلى أن الخط الجوي الجديد لتصدير البضائع بين الجزائر والسعودية سيعطي إضافة للنشاط الاقتصادي بين البلدين، لاسيما بعد إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري سنة 2023.

وأكد السفير أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية يعرف ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن إمكانيات البلدين تؤهلهما لرفع مستوى هذه المبادلات بشكل أكبر.