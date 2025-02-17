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مجتمع

ميلة: شرطة تاجنانت توقف ثلاثة أشخاص بتهمة الابتزاز والتهديد بالتشهير

18 فيفري 2025 ()

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من توقيف ثلاثة أشخاص بتاجنانت.

جاء ذلك على إثر شكوى رسمية تلقتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة تاجنانت بأمن ولاية ميلة، من طرف أحد المواطنين بخصوص تعرضه لفعل الابتزاز من قبل مجموعة من الأشخاص، مع تهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة به في وضعيات غير أخلاقية أو تسليمهم مبالغ مالية نظير عدولهم عن تهديداتهم.

وبعد تحريات، تمكنت فرقة الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث تبين أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 سنة.

وأسفرت العملية عن استرجاع مبلغ مالي محل الابتزاز قدره 100 مليون سنتيم، و02 أسلحة بيضاء محظورة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.

ر.ب

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