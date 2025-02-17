توقيع اتفاقية بين "فابكوم" و"ستيلانتيس الجزائر" للتزويد بالبطاريات

تم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة "فابكوم"، المتخصصة في الإنتاج المحلي لبطاريات السيارات، ومجمع "ستيلانتيس الجزائر"، تهدف لتموين شبكة ما بعد البيع التابعة للمجمع ببطاريات منتجة محليًا.

وتم التوقيع على الاتفاقية على هامش فعاليات الطبعة الـ 18 للصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل "إكيب أوتو ألجيريا 2025"، المنظم من 17 إلى 20 فبراير الجاري بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، بمشاركة نحو 350 عارضًا.

ووقع على الاتفاقية مسير شركة "فابكوم" الجزائرية، عصام عطية، وسليم رمضاني، المدير العام بالنيابة ومدير خدمات ما بعد البيع لـ "ستيلانتيس الجزائر"، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمار ركاش، والرئيس المدير العام لمجمع "ستيلانتيس الجزائر"، راوي الباجي.

وتسمح الاتفاقية بتموين ورشات "أورو ريبار" للصيانة وخدمات ما بعد البيع، التابعة لمجمع "ستيلانتيس الجزائر"، ببطاريات محلية الصنع من شركة "فابكوم" المتواجدة بعين مليلة، حسب الشروحات المقدمة من قبل مدير الإنتاج بالمؤسسة، خالد عطية، الذي أشار إلى إمكانية تموين مصنع "ستيلانتيس الجزائر" بطفراوي (وهران) مستقبلاً بعد استكمال إجراءات مطابقة البطاريات مع المعايير المعتمدة من قبل المجمع.

وإضافة إلى "ستيلانتيس الجزائر"، وقعت مؤسسة "فابكوم"، اليوم أيضًا، اتفاقية مع "رونو الجزائر" تقضي أيضًا بتموين شركة "موتريو" (فرع شركة رونو لخدمات ما بعد البيع) ببطاريات مؤسسة "فابكوم"، التي كانت قد انتقلت من الاستيراد إلى الإنتاج، ودخلت مرحلة الاستغلال في مصنعها الكائن بعين مليلة سنة 2015، بطاقة إنتاجية انتقلت من 200 ألف إلى مليون وحدة سنويًا حاليًا.

كما وقعت المؤسسة أيضًا اتفاقية مع شركة "الفنك هولدينغ" لصناعة الدراجات الكهربائية بقسنطينة، تهدف إلى تموينها ببطاريات مؤسسة "فابكوم"، التي تسعى حاليًا للوصول لإنتاج 2.5 مليون بطارية سنويًا بنهاية 2026، بنسبة إدماج تفوق 90 بالمائة، بما فيها مشروع مستقبلي لإنتاج بطاريات الليثيوم.