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رياضة

اتحاد خنشلة: المدرب حجار يرمي المنشفة

18 فيفري 2025 ()
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 قدم، اليوم الثلاثاء، مدرب فريق اتحاد خنشلة شريف حجار استقالته من العارضة الفنية بعد الخسارة داخل الديار وبثلاثية أمام شبيبة الساورة برسم الحولة الـ 17من الرابطة المحترفة.

استقالة حجار وطاقمه جاءت بعد أن حقق الفريق أربع خسائر متتالية، واحدة في منافسات كأس الجزائر في الدور 32، وثلاث هزائم أمام كل من اتحاد العاصمة في تسوية الجولة الـ13من البطولة، وأمام شباب بلوزداد برسم الجولة 16و17 وبثلاثية في كلا اللقاءين، وآخرها اليوم الثلاثاء أمام الضيف شبيبة الساورة بملعب حمام عمار.

كما أن الأنصار هاجموه بعد نهاية اللقاء، وطالبوه بالرحيل لكونه منذ توليه العارضة الفنية للفريق لم يحقق "الديكليك" المنتظر.

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