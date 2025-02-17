المجمع الصيدلاني الألماني "بوهرنجر-إنجلهايم" يبحث سبل الاستثمار في الجزائر

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفدًا عن المجمع الألماني "بوهرنجر-إنجلهايم" (Boehringer Ingelheim) المتخصص في الصناعة الصيدلانية، يقوده نائب الرئيس، مارك هاسن، حيث تباحث الطرفان سبل تنويع استثمارات المجمع وتعزيز تواجده في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وجرى اللقاء - يضيف ذات المصدر - بحضور إطارات من الوكالة، حيث تم التطرق إلى "سبل تنويع استثمارات المجمع الألماني وتعزيز تواجده في الجزائر، الذي يعود إلى أكثر من عشر سنوات، في إطار شراكات مع مؤسسات تنشط في مجال الصناعة الصيدلانية".