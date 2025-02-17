إطلاق بوابة إلكترونية للتكفل بعرائض المواطنين

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، عن إطلاق بوابة إلكترونية للعرائض، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

وأضاف بيان الوزارة، نشر عبر حسابها الرسمي على الـ "فيسبوك، أن البوابة الإلكترونية سيتم الولوج إليها عبر الرابط التالي" https://insat.mpt.gov.dz

وأشارت ذات الوزارة، إلى أن "البوابة تهدف إلى تسهيل عملية إيداع شكاوى واقتراحات المواطنين وكذا طلبات المقابلة، في مسائل ذات الصلة بخدمات البريد والاتصالات الإلكترونية وضمان معالجتها في أحسن الآجال".

وتجدر الإشارة -وفق البيان- أن "رقمنة مسار التكفل بعرائض المواطنين تمثل أيضا وسيلة ناجعة للتحسين المتواصل لنوعية الخدمات المقدمة لهم، من خلال تحليل واستغلال المؤشرات التي تتيحها هذه البوابة لدى معالجة الانشغالات المعبر عنها".