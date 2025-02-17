حشيشي يستقبل وفدا من شركة شيفرون الأمريكية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء، وفدا عن شركة شيفرون الأمريكية يترأسه جو كوك نائب الرئيس المكلف بتطوير الأعمال حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وقد تمحورت المباحثات خلال هذا الاجتماع وفق ذات البيان "حول تجسيد علاقات التعاون بين الشركتين، خاصة في مجال المنبع، وهذا وفقا لفحوى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 13 جوان 2024، والتي تُعنى بتطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك بأهنات وبركين".

وقد شكل هذا اللقاء يضيف ذات المصدر "فرصة لتقييم مستوى المباحثات التي توصل لها الطرفان في هذا الشأن".

وبالمناسبة أكد جو كوك بالعمل الدؤوب الذي تقوم به فرق الشركتين بهدف التوصل إلى إبرام عقد لاستغلال المحروقات الذي يعود بالفائدة على كلا الطرفين.

من جانبه أكد رشيد حشيشي دعم سوناطراك الثابت لإرساء هذه الشراكة والعمل على تجاوز العراقيل لتحقيق الأهداف المشتركة التي يطمح إليها الطرفين.

للإشارة، تعد شركة شيفرون الأمريكية واحدة من أبرز الشركات النفطية في العالم حيث تعتزم هذه الشركة الاستثمار في الجزائر نظرا لما تتمتع به من موارد نفطية وغازية.