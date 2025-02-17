حجار يهاجم بوكرومة

هاجم شريف حجار بعد استقالته من العارضة الفنية لاتحاد خنشلة بطريقة غير مباشرة رئيس الفريق وليد بوكرومة بسبب إهماله للفريق وعدم استقدام لاعبين في الميركاتو الشتوي خاصة في محور الدفاع

حجار الذي أعلن استقالته مباشرة بعد نهاية لقاء فريقه بالضيف شبيبة الساورة والذي انتهى للزوار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أنه يتحمل المسؤولية لكونه لم يجد حلولا، ثم هاجم رئيس الفريق وليد بوكرومة بطريقة غير مباشرة من خلال تأكيده أنه من غير المعقول تسريح مدافعين ولا يتم استقدام أي مدافع خاصة في محور الدفاع، كما أن الفريق لم يتربص طيلة عطلة الشتاء ولمدة شهر، ولم يجر الفريق مقابلات ودية في المستوى.

رئيس الفريق لم يدل باي تصريح ماعدا توبيخه للاعبين وقرر عقد اجتماع طارئ للنظر في الأسباب التي جعلت الفريق يتراجع في سلم الترتيب العام ، والعمل على تعيين مدرب جديد قبل لقاء الجولة 18أمام ترجي مستغانم .