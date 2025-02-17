عطاف يشيد..

أشاد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء بمابوتو، "بالمستوى العالي" من التنسيق بين الجزائر وموزمبيق في مجلس الأمن الأممي، خدمة للاتحاد الإفريقي والقضايا الإفريقية، متقدما بشكره لهذا البلد على دعمه خلال الانتخابات الأخيرة المنظمة بمناسبة انعقاد القمة السنوية الـ 38 للاتحاد.

في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال شابو، أكد عطاف "لقد أوفدني رئيس بلدي إلى موزمبيق لثلاثة أهداف رئيسية: الأول يتمثل في التقدم بالشكر للموزمبيق على مساعدته خلال الانتخابات الأخيرة للاتحاد الإفريقي وللتعبير للرئيس دانيال شابو عن مدى اعتزازنا بالعمل مع موزمبيق في مجلس الأمن، مما مكننا من بلوغ مستوى عال من التنسيق خدمة للاتحاد الإفريقي والقضايا الإفريقية".

وأكد عطاف أنه عبر لرئيس جمهورية موزمبيق عن "ارتياحه" لتطور العلاقات الثنائية في كل المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها سويا.

وأوضح في ذات السياق أنه كان أيضا حاملا لرسالة حول مواصلة "التشاور بين موزمبيق والجزائر حول أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية"، مشيرا في ذات الصدد إلى "إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والتكفل بمهام السلم في إفريقيا والانضمام إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي"، بالإضافة إلى تطلع البلدين إلى "تمثيل أمثل لإفريقيا ضمن المؤسسات المصرفية و المالية".

وأكد وزير الخارجية، في هذا الصدد، أن الرسائل التي نقلها للرئيس شابو كانت "جوهرية وواعدة لمستقبل" العلاقات بين البلدين، و"تقدم آفاقا جيدة" لهذه العلاقات.

وأضاف أن هذه العلاقات "تستند أساسا إلى بعض القيم التي نتشاركها: قيم العدالة والحرية والتعاون، بالإضافة إلى الرؤية المتمثلة في جعل إفريقيا تتبوأ المكانة التي تستحقها ضمن المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، عقد عطاف جلسة عمل مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية موزمبيق، السيدة ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس.

وتركزت المحادثات حول "التحضير لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة وسبل التوظيف الأمثل لهذا الاستحقاق الثنائي في سبيل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على درب توطيد العلاقات بين البلدين، لاسيما في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والفلاحة والتجارة والإعلام والتعليم العالي".

وقد حل عطاف، أمس الإثنين بمابوتو، في زيارة رسمية إلى جمهورية موزمبيق الشقيقة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.