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هذه مطالب النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين

19 فيفري 2025 ()
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استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الثلاثاء، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في إطار سلسلة اللقاءات التي تخصصها الوزارة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، اليوم الأربعاء، فإن المنظمة النقابية قدمت للوزير اقتراحاتها وملاحظاتها، مركزة على اعتماد معايير العدالة في التصنيف والترقية والإدماج، انطلاقا من المهام المسندة لكل رتبة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل سلك.

كما طالبت النقابة بإعادة النظر في النظام التأديبي وإلغاء المادتين 58 و59، وترك الحرية للجان متساوية الأعضاء في تصنيف الأخطاء المهنية.

ودعا التنظيم النقابي كذلك إلى تثمين جميع العلاوات والتعويضات، ورفعها بنسب معتبرة واستحداث منح جديدة.

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