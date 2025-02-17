"كاسنوس" يوفر خدمة جديدة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، اليوم الأربعاء، في بيان له، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمؤمّنين الاجتماعيين استرجاع الرمز السري بسهولة عبر منصة "ضمانكم"، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين تجربة المنتسبين.

وأوضح البيان أن "هذه الخدمة تمكن المنتسبين من استعادة بيانات الدخول إلى حساباتهم الإلكترونية والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة بكل سلاسة".

وحسب البيان، يتم استرجاع الرمز السري وفقا للخطوات التالية: - تسجيل الدخول إلى منصة "ضمانكم". - التوجه إلى الخانة المخصصة لإعادة استرجاع الرمز السري. - استلام رابط إعادة التعيين عبر بريدكم الإلكتروني، وفي حال عدم توفر بريد إلكتروني مسجل، دعا الصندوق المنتسبين إلى تحديث بياناتهم عبر التواصل المباشر مع الجهات المعنية، لضمان استلام رابط استرجاع الرمز السري بكل سهولة.