غليزان: حجز أزيد من ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث، والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص، وحجز 1012 قرص امن المؤثرات العقلية، حسب ما أورده بيان لمصالح الأمن صادر اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان، أنه "بعد ورود معلومات مفادها قيام شخص مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان.وبعد عملية الترصد بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان،تم توقيفه برفقة شريكيه في العملية أين تم ضبط بمسكن المشتبه فيه على 1012 قرصا من المؤثرات العقلية، وسلاح أبيض محظور من الحجم الكبير، وقارورة سائل مخدر".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية،تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.